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Фонд Кадырова перечислит 600 млн рублей футбольному клубу «Ахмат»

Общество

Деньги поступят несколькими траншами в 2019 году

Фонд Кадырова перечислит 600 млн рублей футбольному клубу «Ахмат»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рамзан Кадыров

Грозный, 22 мая 2019, 10:02 — REGNUM  Чеченский футбольный клуб «Ахмат» получит 600 млн рублей в качестве спонсорской помощи. Денежные средства поступят в 2019 году от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Эту информацию подтвердили в клубе, пишет портал Sportbox.

«Фонд является нашим генеральным спонсором. Что касается суммы, то эту информацию мы разглашать не будем. Все эти данные мы подаем при регистрации», — цитирует портал гендиректора ФК Ахмеда Айдамирова.

Напомним, в настоящее время «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 39 баллами после 29 туров.

Стоит отметить, что Рамзан Кадыров следит за судьбой клуба, являясь в настоящее время его почётным президентом. Ранее, в 2004 — 2011 годы он занимал должность президента команды «Терек», которую в 2017 году он предложил переименовать в честь своего отца, первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

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