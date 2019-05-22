Фонд Кадырова перечислит 600 млн рублей футбольному клубу «Ахмат»

Грозный, , 10:02 — REGNUM Чеченский футбольный клуб «Ахмат» получит 600 млн рублей в качестве спонсорской помощи. Денежные средства поступят в 2019 году от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Эту информацию подтвердили в клубе, пишет портал Sportbox.

«Фонд является нашим генеральным спонсором. Что касается суммы, то эту информацию мы разглашать не будем. Все эти данные мы подаем при регистрации», — цитирует портал гендиректора ФК Ахмеда Айдамирова.

Напомним, в настоящее время «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 39 баллами после 29 туров.

Стоит отметить, что Рамзан Кадыров следит за судьбой клуба, являясь в настоящее время его почётным президентом. Ранее, в 2004 — 2011 годы он занимал должность президента команды «Терек», которую в 2017 году он предложил переименовать в честь своего отца, первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

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