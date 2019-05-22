В Сеуле пройдет международный симпозиум на тему борьбы с киберпреступностью

Сеул, , 09:55 — REGNUM В столице Южной Кореи пройдет международный симпозиум на тему борьбы с киберпреступностью International Symposium on Cybercrime Response 2019. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Национального агентства полиции страны.

По их словам, симпозиум пройдет в период с 22 по 24 мая в пятизвездочном отеле JW Marriott Dongdaemun Square Seoul, расположенном в районе Чонно-гу.

Цель данного симпозиума — создание практической международной базы сотрудничества между правоохранительными и соответствующими органами в каждой стране.

Известно, что в данном симпозиуме примут участие представители правоохранительных органов 70 стран, включая США, Великобританию, Германию, Нидерланды, а также представители крупных ИТ-компаний, таких как Microsoft, Symantec, Kaspersky Lab; правительственных учреждений; студенты и жители города.