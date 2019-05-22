Реформы «Бессмертного полка» в Екатеринбурге может не быть

Екатеринбург, , 10:03 — REGNUM В Екатеринбурге в 2020 году могут всё же оставить традиционный маршрут шествия «Бессмертного полка», несмотря на ранее высказанную инициативу об изменениях в акции. Об этом заявил вице-мэр города по соцполитике Дмитрий Баранов на заседании оргкомитета по празднованию Дня Победы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее с идеей поменять маршрут акции вышел мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

«Мы были на совещании с организатором и представителями «Бессмертного полка». У них пожелания поменять маршрут нет точно! Мы всячески будем стараться так, как им удобно. Потому что это 150 тысяч — с их мнением не считаться нельзя! Я думаю, что при подготовке к 75-летию Победы мы с ними встретимся и подготовим все нюансы», — сказал Баранов.

Окончание на площади Коммунаров действительно удобно участникам полка, добавил чиновник.

«На совещании из уст представителей «Бессмертного полка» прозвучала именно эта идея: «Нам нужна хорошая площадка у Дворца Молодёжи, чтобы мы могли туда прийти, пообщаться, поесть каши, посмотреть выступления коллективов и так далее». Мы прислушались и пошли навстречу», — заключил вице-мэр.

Традиционный маршрут «Бессмертного полка» стоит и дальше использовать, считает глава дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков.

«Моё мнение, что его нужно сохранять. Технология понятна, с чётким финалом в сквере на площади Коммунаров», — сказал чиновник.

Напомним, акция «Бессмертный полк» стала ежегодной частью Дня Победы, без которой уже невозможно представить празднование 9 мая. Шествие «полка» проводится не только в России, но и за рубежом.

В Екатеринбурге колонна проходит по проспекту Ленина от Главпочтамта до Вечного огня на площади Коммунаров, сбор же «полка» начинается у Храма-на-крови.

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