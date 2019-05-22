В Оренбурге проходят похороны трёх жертв резонансного убийства

Оренбург, , 09:46 — REGNUM В Оренбурге 22 мая проходит прощание с директором Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» и членом Общественной палаты Оренбуржья Андреем Бахаревым, его супругой Ольгой и водителем Александром. Церемония состоится с 11:00 до 13:00 по местному времени (08:00 — 11:00 мск) во Дворце культуры и спорта «Газовик», сообщает vestirama.ru.

Напомним, 20 мая в частном доме в поселке Ростоши были обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти. По неофициальным данным, все трое убиты ножом. Известие о зверском убийстве шокировало регион. Следствие просит оренбуржцев оказать содействие в расследовании уголовного дела, возбужденного по факту убийства трех человек. К автовладельцам, которые 20 мая с 06:45 до 07:00 проезжал в районе горы Качкарка, обратились с просьбой предоставить записи видеорегистраторов.

Общественная палата Оренбургской области выразила глубокие соболезнования родным и близким трагически погибшего члена Общественной палаты Оренбургской области Андрея Бахарева и его супруги.

«От лица Общественной палаты РФ выражаю соболезнования родным и близким нашего погибшего коллеги из Оренбурга Андрея Бахарева. Это шокирующая, трагическая новость. Казалось, такие сообщения остались далеко в лихих девяностых. Мы призываем Следственный комитет самым тщательным образом расследовать это преступление. Готовы оказать родным и близким Андрея Бахарева всю необходимую поддержку», — сказал секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

В правительстве Оренбуржья отметили, что Андрей Бахарев — известный в области человек. В начале 2000-х годов он возглавлял Оренбургское отделение Южно-Уральской железной дороги, работал заместителем начальника Московской железной дороги. Затем возглавил Оренбургский филиал ООО «Газпромтранс» — одно из крупнейших предприятий региона. Опытный руководитель, профессионал своего дела, он не раз становился победителем областных конкурсов в сфере экономики, был признан лучшим топ-менеджером в сфере оказания транспортных услуг, являлся президентом Союза транспортников Оренбургской области, членом региональной Общественной палаты.

«Нет слов, чтобы передать боль и скорбь. Случившаяся трагедия потрясла своей жестокостью и цинизмом. Память о погибших сохранится в наших сердцах. Виновные не уйдут от наказания».

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