Маркетологи назвали самые хамские города России

Москва, , 09:36 — REGNUM Самыми хамскими городами в России, где проживает наибольшее число граждан, проявляющих хамство по отношению к другим людям, стали Пермь, Челябинск и Саратов. Такие данные опроса приводит маркетинговое агентство Zoom Market.

В пятёрку городов-хамов вошли Москва и Брянск. С 6-го по 10-е место антирейтинга заняли: Екатеринбург, Тамбов, Чита, Саранск и Краснодар.

Самара расположилась на 16-м месте, Красноярск — на 17-м. Волгоград — на 18-м, Казань — на 20-м, Нижний Новгород — на 21-м месте.

Меньше всего хамят жители Симферополя, Омска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Владивостока (последние места в рейтинге агенства).

По данным агентства, чаще всего жители городов России хамят: в магазинах и на рынках (38%), в точках общественного питания (23%), на улице (19%), в транспорте (16%) и в муниципальных учреждениях (4%).

Опрос проводился в 27 городах РФ методом личного интервью. Опрошены 3240 респондентов.

Подробности: Составлен рейтинг городов России, в которых проще сделать карьеру

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса Superjob, жители Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени сочли свои города наиболее подходящими для возможного карьерного роста.

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