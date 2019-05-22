В метро объяснили, почему не вывели пешком пассажиров застрявших поездов

Москва, , 09:33 — REGNUM При эвакуации пассажиров застрявших поездов Московского метрополитена был выбран наиболее безопасный сценарий, сообщили журналистам в пресс-службе организации.

Вечером 21 мая в тоннелях метро из-за технической неисправности на линии застряли сразу три состава с пассажирами.

«Был выбран сценарий, обеспечивающий максимальную безопасность пассажиров: к остановившемуся составу подъезжал другой поезд, который забирал людей и довозил до станции «Хорошёвская». Так мы избежали прохода пассажиров по тоннелю, — рассказали в пресс-службе. — Вариант с ведением пассажиров по тоннелю был небезопасен. До ближайшей станции пришлось бы идти более километра по путям: без специальной подготовки это опасно».

Во время ЧП включили на полную мощность вентиляцию в тоннеле, что снизило температуру в вагонах и обеспечило приток свежего воздуха.

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В метрополитене рассказали, что вывоз пассажиров проходил организованно и спокойно. Людям предлагали воду, а на станции были открыты служебные туалеты.

Пресс-служба организации принесла извинения перед пассажирами за доставленные неудобства.

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