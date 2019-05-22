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В Екатеринбурге отказались от идеи платных трибун на День Победы

Общество

Но могут увеличить количество мест

Екатеринбург, 22 мая 2019, 09:23 — REGNUM  От идеи платных трибун на параде в честь Дня Победы в Екатеринбурге решено отказаться. Об этом заявил исполнительный директор дирекции городских праздничных мероприятий в мэрии Илья Марков корреспонденту ИА REGNUM.

«Платных трибун не будет», — сказал чиновник.

А вот количество мест на трибунах для ветеранов, тружеников тыла и других приглашенных гостей могут увеличить вдвое. Об этом оргкомитет праздника попросил глава екатеринбургского городского совета ветеранов Федор Ледерер.

«Это у нас в планах», — ответил вице-мэр по соцполитике Дмитрий Баранов.

Ранее Илья Марков допускал, что для зрителей парада Победы в Екатеринбурге могут организовать продажу билетов. По словам чиновника, часть жителей жаловалась, что они не имеют возможности полноценно оценить мероприятие: приходится прибывать сильно заранее, чтобы успеть занять удобные для обзора места.

Читайте ранее в этом сюжете: Парад и «Бессмертный полк»: День Победы в Екатеринбурге

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День Победы
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