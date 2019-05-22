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В Ингушетии создадут парк с именными деревьями в честь новорожденных

Общество

Проект парка предложил глава города Назрань

Назрань, Ингушетия, 22 мая 2019, 09:15 — REGNUM  В ингушском городе Назрань появится парк, деревья в котором назовут в честь новорожденных. С такой инициативой выступил мэр города Алихан Тумгоев. Парк будет разбит в районе перинатального центра. Его создадут до 2024 года, сообщили ИА REGNUM 22 мая в пресс-службе.

Посадить дерево в парке и назвать в честь своего ребенка сможет каждый житель республики. При этом вид дерева можно выбрать любой — липу, клен, дуб, ель, берёзу. По мнению градоначальника, с одной стороны парк — это семейный проект, где родители смогут сделать именную табличку и ухаживать за деревом всей семьей.

С другой стороны, проект парка — это важная экологическая акция. Она поможет создать комфортную городскую среду и, кроме того, воспитать бережное отношение к природе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года власти Ингушетии сообщили о решении разбить парки в местах, где не один год находились свалки. Мусор с них будет перевезен на полигон, а сами территории подвергнут реабилитации. После проведенных работ на месте свалки в Назрани будет разбит парк.

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