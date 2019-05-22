Врача горбольницы обвиняют в хищении 238 млн рублей у ФОМС Дагестана

Махачкала, , 09:24 — REGNUM Материалы уголовного дела в отношении заместителя главного врача махачкалинской городской клинической больницы № 1 направлены в суд для рассмотрения по существу. Её обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения, сообщили ИА REGNUM 22 мая в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Установлено, что фигурантка дела при поддержке главврача и главного бухгалтера больницы изготавливала подложную финансовую документацию. Благодаря этому она незаконно получила и в дальнейшем похитила средства республиканского территориального Фонда обязательного медицинского страхования на сумму свыше 238 млн рублей. Расследование в отношении других фигурантов дела продолжается.

Читайте также: Дело бывшего главврача в Дагестане обрастает новыми фактами хищений

Как сообщало ИА REGNUM , под следствием находится и бывший главный врач клинической больницы № 1 города Махачкалы Меджид Алиев. В его уголовном деле несколько эпизодов мошенничества. Следствие считает, что он необоснованно поощрял себя и ряд сотрудников учреждения премиальными и стимулирующими выплатами, незаконно передал под строительство многоквартирного дома участок, находящийся в пользовании больницы, похищал препараты и заключил фиктивный контракт с коммерческой организацией. Сумма незаконно полученного им дохода, по данным обвинения, составила почти 250 млн рублей.

Читайте также: Фильм о коррупции в медицине Дагестана покажут на международном фестивале