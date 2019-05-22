В Биробиджане онкобольному ребёнку отказали в лекарствах

Биробиджан, , 09:14 — REGNUM В Биробиджане трёхлетний ребенок-инвалид с онкозаболеванием смог получить положенное ему лекарство только после вмешательство прокуратуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В прокуратуре города Биробиджана Еврейской автономной области пояснили, что по обращению местной жительницы, являющейся матерью трёхлетнего ребёнка-инвалида, имеющего онкологическое заболевание, проведена проверка соблюдения законодательства о льготном лекарственном обеспечении. Установлено, что в связи с тяжелым заболеванием, ребёнок имеет право на получение набора социальных услуг в виде льготного лекарственного обеспечения, а по результатам медицинского обследования ему был назначен лекарственный препарат и выдан рецепт на его бесплатное получение.

«Тем не менее, рецептурный бланк на необходимое лекарство находился на отсроченном обслуживании в аптечном учреждении ГП ЕАО «Фармация» за пределами установленного срока», — рассказали в прокуратуре ЕАО.

После вмешательства надзорного органа, ребёнку были предоставлены все необходимые лекарственные препараты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Облученском районе ЕАО принято решение ликвидировать муниципальную аптеку. Очевидно, речь идёт о ситуации, в которую попадают многие муниципальные предприятия, когда расходы превышают доходы, растёт долг предприятия и местный бюджет не способен финансировать работу МУПа. В таком случае бюджет старается избавиться от отрицательного актива, что часто может иметь последствия социального характера. На состоявшемся в правительстве брифинге начальник управления здравоохранения Валерий Жуков рассказал, что вопрос снабжения населения льготными лекарствами будет урегулирован путём заключения договора между ГП ЕАО «Фармация» и Облученской районной больницей о безвозмездном пользовании ею государственным имуществом для создания аптечного пункта.