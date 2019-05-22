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Правительство Южной Кореи выделит средства на восстановление туробъектов

Общество

Министерство культуры, спорта и туризма страны выделит $25,07 млн для восстановления туристических объектов, пострадавших во время крупных пожаров в провинции Канвондо

Сеул, 22 мая 2019, 09:04 — REGNUM  Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи выделит 30 млрд вон (~$25,07 млн) Фонду развития туризма с целью выдачи кредитов для восстановления туристических объектов, пострадавших во время крупных пожаров в провинции Канвондо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Известно, что компании, которые примут участие в восстановлении объектов, смогут взять в Фонде развития туризма ссуду с процентной ставкой, равной 1%, что значительно выгоднее, чем кредиты коммерческих банков.

Заявки на получение ссуды будут приниматься в два этапа: с 27 мая по 12 июня и с 13 по 28 июня.

«Мы надеемся, что местный туристический рынок и региональная экономика будут быстро восстановлены», — сообщили представители министерства.

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Развитие внутреннего туризма
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