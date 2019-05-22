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Более 1,3 млн пассажиров оплатили проезд в метро Москвы бесконтактно

Общество

С марта 2019 года

Более 1,3 млн пассажиров оплатили проезд в метро Москвы бесконтактно
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Метро

Москва, 22 мая 2019, 08:52 — REGNUM  В Москве более 1,3 млн пассажиров оплатили проезд в метро и по Московскому центральному кольцу (МЦК) бесконтактно, сообщается на портале градоначальника.

Бесконтактный способ оплаты был введён в марте 2019 года на всех станциях метрополитена и МЦК. Оплатить проезд можно с помощью банковской карты или смартфона через терминал на турникетах со специальными ридерами.

Популярность такого способа оплаты проезда растет. Так, в апреле с помощью банковской карты или смартфона в метро и на МЦК расплатились 507 тыс. человек, что на 78% больше, чем в марте.

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Как сообщало ИА REGNUM, в метро Москвы насчитывается более 550 турникетов для бесконтактной оплаты. Они отмечены специальными наклейками. Количество таких терминалов будет расширяться.

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