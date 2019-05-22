Среда, 22 Мая 2019 года
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Военный полигон в Оренбуржье превратили в свалку

Общество

Стихийная свалка возникла на площади 3 га

село Тоцкое, Оренбургская область, 22 мая 2019, 08:41 — REGNUM  В Тоцком районе Оренбургской области военный полигон стал площадкой для складирования мусора. Нелегальные горы отходов занимают территорию в 3 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Прокуратура Тоцкого района и военная прокуратура Тоцкого гарнизона установили, что незаконная свалка возникла благодаря местному предпринимателю. Не имея лицензии на сбор и транспортировку отходов, он осуществлял размещение твёрдых коммунальных отходов на протяжении ряда лет на военном полигоне вместо доставки на специализированный полигон в Бузулуке.

В результате возникла большая стихийная свалка, а бизнесмен съэкономил около 2,5 млн рублей, которые должен был заплатить за размещение отходов в соответствии с требованиями законодательства. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. Кроме того, военный прокурор Тоцкого гарнизона в настоящее время решает вопрос о приведении земельного участка в порядок.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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