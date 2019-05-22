В сахалинском селе не будет выпускного: школу оканчивает одна выпускница

Южно-Сахалинск, , 08:45 — REGNUM В маленьком сахалинском селе Арги-Паги в этом году не будет выпускного бала. Школу оканчивает всего одна ученица — Алина Распопова. Ещё зимой выпускников было два, но со второго полугодия единственный одноклассник Алины перевёлся в райцентр Тымовское. Алину учителя характеризуют как очень прилежную ученицу. Она готовится стать медиком и мечтает хоть раз побывать на концерте музыкальной группы в Южно-Сахалинске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сейчас, по данным ИА «Сахалин — Курилы», несмотря на совсем небольшое количество детей, школа в селе укомплектована кадрами.

Сразу после последнего звонка, который в сельской школе обязательно проведут даже для единственной выпускницы, Алина отправится на районный выпускной бал в Тымовское. Там соберут всех выпускников из населённых пунктов района. Крайне малое количество выпускников — общая проблема сахалинской провинции.

Численность сельского населения Сахалинской области неуклонно снижается. Так, если в 2015 году в сёлах островного региона проживало более 91 тыс. человек, то в 2019 году сельских жителей осталось всего немногим более 87 тыс. Снижается и общая численность жителей островного региона: в 2018 году на островах проживало 490 181 человек, в 2019 году — 489 638 человек.

Алина Распопова мечтает стать медиком и готовится поступать в медицинский колледж в Александровске-Сахалинском. ЕГЭ Алине тоже придётся сдавать в райцентре. Но трудности девушку не пугают.

Алина поделилась самой главной мечтой в своей жизни: хоть один раз побывать на концерте музыкальной группы в Южно-Сахалинске.

По данным издания, новость о мечте единственной выпускницы крошечного и отдаленного сахалинского села не оставила равнодушными жителей островного региона: уже несколько сахалинских компаний выразили готовность помочь осуществлению этой мечты.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году во многих сахалинских селах отмечали ситуацию, когда школу оканчивал единственный выпускник. В селе Поречье, например, в 2016 году вообще не было ни одного выпускника, а в 2017 году школу окончила одна выпускница. А вот в 2018 году в Пореченской школе, по местным меркам, случился просто настоящий бум выпускников — их было целых три.