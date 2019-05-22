Москвичам пообещали жаркую погоду 22 мая

Москва, , 08:38 — REGNUM Сегодня, 22 мая, в Москве ожидается переменная облачность. По данным Гидрометцентра, местами возможен небольшой кратковременный дождь.

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Как уточнили синоптики, предстоящим днём погода Московского региона будет обуславливаться тёплым сектором циклона. Поэтому день будет по-летнему жаркий. Воздух прогреется до +25…+27 °С в Москве и +22…+27 °С в Подмосковье. В ночь на четверг, 23 мая, ожидается местами небольшой дождь, +13…+15 °С в Москве и +10…+15 С° по области. Дождливо будет и днём 23 мая. Местами возможны грозы и порывы ветра до 12−17 м/с. Воздух прогреется до +22…+24 °С.

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А вот ближе к выходным станет прохладнее. Так, в субботу, 25 мая, ночью столбики термометров опустятся до +5…+10 °С, днём ожидается до +16…+21 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй декаде мая в Москве началось климатическое лето. Синоптики отметили высокую температуру в столице в мае 2019 года, когда из 19 прошедших дней в 11 случаях температура воздуха поднималась выше 15 градусов.

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