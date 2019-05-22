На Урале проверили видео с «выползающей» из травмпункта пенсионеркой

Первоуральск, Свердловская область, , 08:35 — REGNUM В свердловском Первоуральске прокуратура завершила проверку сведений о том, что со второго этажа травмпункта городской больницы №1 пенсионерка спускалась «на коленях». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий выяснилось. что кнопка вызова персонала на втором этаже травмпункта не была отмечена табличкой «Инвалид». Кроме того, руководство больницы не назначило сотрудника, ответственного за за обслуживание подъёмного устройства, также не было назначено человека, ответственного за кнопку вызова.

Также при проверке выяснилось, что указатели, которые показывают путь к входу для маломобильных граждан, не отвечают требованиям ГОСТ.

При этом выяснилось, что подъёмник между первым и вторым этажами есть уже несколько лет и даже имеется персонал, обученный его обслуживанию. Однако никто из сотрудников так и не был допущен к работе на этом устройстве.

«Таким образом, на протяжении длительного промежутка времени в действиях руководителя ГБУЗ СО «Городская больница г. Первоуральск» усматривается уклонение от исполнения требований законодательства к обеспечению условий для доступа маломобильных групп населения к объекту здравоохранения», — отметили в прокуратуре.

По факту уклонения от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры возбуждено административное дело. Его будут рассматривать 23 мая. Кроме того, прокуратура обратилась к главе свердловского минздрава Андрею Цветкову с требованием устранить выявленные нарушения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, видео со спускающейся из травмпункта пенсионеркой было опубликовано в соцсетях и вызвало широкий резонанс. Руководство больницы после этого пояснило журналистам, что подъёмник работает и женщине либо сопровождавшему её лицу нужно было обратиться в регистратуру или к персоналу учреждения.