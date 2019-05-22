По Москве-реке начали курсировать цветочные речные трамвайчики

Москва, , 08:31 — REGNUM По Москве-реке начали курсировать 10 речных трамвайчиков с цветочными названиями. Москвичи и гости столицы смогут покататься на «Лаванде», «Подсолнухе», «Незабудке» и др., сообщается на портале градоначальника.

Отличить трамвайчики можно по яркому цвету корпуса. Каждый из них выкрашен в цет цветка — жёлтый, голубой, зелёный, розовый и т. д

Речные трамвайчики курсируют ежедневно с 11:00 до 01:00 от гостиницы «Украина» или от Парка Горького до Новоспасского моста. Они будут перевозить туристов до октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, по Москве-реке весной 2018 года запустили 10 речных трамвайчиков нового типа — так называемые речные кабриолеты.

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