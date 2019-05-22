Член парламента Танзании выступил за легализацию марихуаны в стране

Додома, , 08:34 — REGNUM Парламентарий от города Кахама Джуманне Кишимба призвал правительство Танзании легализовать использование марихуаны в лечебных целях, передает ВВС Swahili.

Во время парламентского заседания 20 мая Кашимба сообщил, что выращивание марихуаны для производства лекарств легализовано в четырех странах Африки — в Уганде, Лесото, Зимбабве и ЮАР.

«У нас есть марихуана, но ежедневно мы наблюдаем, как службы безопасности уничтожают это растение. Марихуану уже несколько лет используют для производства лекарств», — отметил Кашимба.

Его поддержал парламентарий от области Гейта Джозеф Мсукума. Он отметил, что не видел ни одного научного доказательства о том, что «марихуана — опасна». Мсукума подчеркнул, что запрет марихуаны безоснователен.

Отметим, что правительство Танзании выступает резко против легализации наркотических средств. В феврале 2016 года министр здравоохранения Хамис Кигвангалла в ответ на подобное выступление парламентариев о легализации марихуаны заявил, что «марихуана вызывает психические расстройства» и поэтому правительство не может легализовать ее использование.