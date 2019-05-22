Среда, 22 Мая 2019 года
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В Ираке нашли 12 массовых захоронений езидов

Общество

Поисковая группа работает под эгидой ООН

Багдад, 22 мая 2019, 08:23 — REGNUM  Эксперты, расследующие преступления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнаружили 12 массовых захоронений курдов-езидов в Ираке, об этом 22 мая сообщает Agence France-Presse (AFP).

Работа группы началась в октябре 2018 года, но первая братская могила была обнаружена лишь в марте 2019 года недалеко от Синджара — района компактного проживания религиозной группы.

Глава группы адвокат из Великобритании Карим Асад Ахмад Хан подчеркнул, что эксперты сосредоточились на расследовании преступлений, совершенных в Мосуле с 2014 по 2016 годы, а также массового убийства езидов в 2014 году.

Напомним, в результате вторжения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракский Синджар в 2014 году тысячи езидов были взяты в плен, сотни убиты, многие покинули свои дома и стали беженцами.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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