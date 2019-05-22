Численность детей и подростков в Казахстане достигла 30% от населения

Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM По состоянию на 1 января 2019 года в Казахстане проживали 5,49 млн детей и подростков до 15 лет, что на 2,9% больше, чем годом ранее. Об этом 22 мая сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Доля детей составляет 29,9% от всего населения Казахстана. Самыми молодыми регионами республики являются Туркестанская и Мангистауская области. Доля детей и подростков в этих регионах составляет 39,6% и 36,6% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля 2019 года численность населения Казахстана составила 18,449 млн человек, что на 235,8 тыс. человек больше, чем годом ранее.

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