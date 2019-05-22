В России курит каждый третий житель крупного города

Москва, , 07:53 — REGNUM В России курят различную никотиносодержащую продукцию 33% взрослого населения крупных городов. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди регулярно курящих граждан 29% опрошенных курят сигареты, 1% — электронные сигареты, 3% — системы нагревания табака и 7% — трубки, самокрутки и т. д.

95% граждан РФ начали впервые регулярно потреблять никотин с курения сигарет, причем эта доля выше среди женщин (97,3%) чем среди мужчин (93,3%).

Опрос проведен в мае-апреле 2019 года. В опросе приняли 6000 участие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Краснодара старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, порядка 22,5% граждан Российской Федерации курят ежедневно.

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