Уголовное дело по долгострою на ул.Тульской в Новосибирске направлено в суд

Новосибирск, , 07:51 — REGNUM В Новосибирске уголовное дело, возбуждённое в отношении бывшего директора ООО «Стройцентр», дошло до суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о проблемном долгострое по ул. Тульская в городе Новосибирске. Теперь уже экс-руководитель «Стройцентра» выступал генподрядчиком при строительстве жилых домов. В период с 2012 год по 2016 год он собирал с дольщиков деньги, обещая предоставить им квартиры. Но, по данным следствия, «исполнять взятые на себя обязательства не намеревался».

«Организация не исполнила обязательства по строительству домов в предусмотренные договорами сроки, квартиры гражданам не были предоставлены. В результате таких действий 166 гражданам причинён ущерб на общую сумму почти 360 млн рублей. Похищенными денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению. Суд наложил на имущество обвиняемого и его жены арест на сумму 178 млн рублей», — отметили в прокуратуре Новосибирской области.

Уголовное дело, возбужденное по статье «Мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), теперь рассмотрит Октябрьский районный суд Новосибирска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирские региональные власти заявили, что около 600 дольщиков многоквартирного дома по ул. Тульская, 80−82 в Кировском районе Новосибирска к концу 2019 года смогут получить свои квартиры.

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Кроме того, региональный Минстрой работает над восстановлением прав граждан, заключивших предварительные договоры.

Напомним, строительство дома по адресу ул. Тульская в Новосибирске началось в 2004 году. Летоисчисление проблемы по объекту власти ведут с 2011 года, когда с инициативной группой был согласован план мероприятий по завершению строительства. Но позже появилась ещё группа лиц, которые предъявили претензии на площади — с предварительными договорами на руках. Им было предложено «вступить в рамках дела о банкротстве генподрядчика в реестр требований о передаче жилых помещений либо в реестр кредиторов, предоставив суду имеющиеся документы на квартиры, а также в рамках возбужденного уголовного дела быть признанными пострадавшими. 5 июня 2017 года более 30 дольщиков вышли на голодовку. За четыре дня голодовки несколько человек были госпитализированы. Власти начали предлагать пути решения проблемы. 8 июня обманутые дольщики завершили голодовку, оставив за собой право её продолжить.

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