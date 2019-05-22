Отсидевший 45 лет в тюрьме по ложному обвинению житель США получит $1,5 млн

Лансинг, США, , 07:49 — REGNUM Жертва судебной ошибки, житель США Ричард Филлипс провел за решеткой 45 лет. Теперь по решению прокуратуры штат Мичиган должен выплатить ему компенсацию в размере $1,5 млн, передает CNN 21 мая.

Филлипс был обвинен в убийстве и вооруженном ограблении и приговорен к пожизненному заключению в далеком 1972 году в возрасте 27 лет. В 2018 году его невиновность в убийстве была доказана, установлен истинный преступник. В соответствии с местным законом о компенсации за неправомерное заключение ему полагается по $50 тыс. за каждый год тюрьмы. Эти деньги не облагаются налогом. Сумма компенсации еще может увеличиться, если адвокат докажет непричастность Филлипса и к вооруженному ограблению.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в штате Флорида были отпущены на свободу двое родственников, отсидевших в тюрьме по ложному обвинению в убийстве 43 года. Им исполнилось 76 и 61 год. Старший из них был приговорен к смертной казни.