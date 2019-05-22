Среда, 22 Мая 2019 года
07:49:41 МСК

Отсидевший 45 лет в тюрьме по ложному обвинению житель США получит $1,5 млн

Общество

Для вышедшего на свободу в 73 года бывшего автомеханика начинается новая жизнь

Лансинг, США, 22 мая 2019, 07:49 — REGNUM  Жертва судебной ошибки, житель США Ричард Филлипс провел за решеткой 45 лет. Теперь по решению прокуратуры штат Мичиган должен выплатить ему компенсацию в размере $1,5 млн, передает CNN 21 мая.

Филлипс был обвинен в убийстве и вооруженном ограблении и приговорен к пожизненному заключению в далеком 1972 году в возрасте 27 лет. В 2018 году его невиновность в убийстве была доказана, установлен истинный преступник. В соответствии с местным законом о компенсации за неправомерное заключение ему полагается по $50 тыс. за каждый год тюрьмы. Эти деньги не облагаются налогом. Сумма компенсации еще может увеличиться, если адвокат докажет непричастность Филлипса и к вооруженному ограблению.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в штате Флорида были отпущены на свободу двое родственников, отсидевших в тюрьме по ложному обвинению в убийстве 43 года. Им исполнилось 76 и 61 год. Старший из них был приговорен к смертной казни.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судебная система
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить