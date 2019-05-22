В Казахстане назвали причину возвращения самолета Нур-Султан — Москва

Нур-Султан, , 07:45 — REGNUM Самолет авиакомпании Air Astana вернулся в аэропорт Нур-Султана по причине повышенной вибрации и температуры выходящих газов одного из двигателей. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Во время полета экипаж перевел двигатель в режим малого газа, что привело его параметры в допустимые пределы. Посадка самолета в аэропорту Нур-Султана прошла в штатном режиме.

В компании добавили, что пассажиры отмененного рейса вылетели в Москву 22 мая в 8 часов 05 минут (5 часов 05 минут по Москве).

Напомним, 16 мая казахстанские СМИ сообщили, что самолет авиакомпании Air Astana совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево». Позднее в компании опровергли аварийность посадки, так как в самолете сработал датчик отказа реверса двигателя.

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