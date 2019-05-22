В Британии яхты двух российских бизнесменов вошли в список лучших в мире

Лондон, , 07:44 — REGNUM В британском Лондоне яхты двух российских бизнесменов попали в список победителей премии The World's Superyacht Awards, сообщает Forbes.

Так, лучшей парусной яхтой года было признано судно Black Pearl ($220 млн), принадлежащее бывшему акционеру тюменской нефтяной компании «Бурнефтегаз» Олегу Бурлакову.

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В категории лучшая моторная яхта года стало судно DAR бывшего акционера одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома» компании «Стройгазконсалтинг» Зияда Манасира.

Всего награды получили 14 яхт в 16 категориях.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года в Москве прошла церемония награждения лауреатов общественной премии «Яхтсмен года — 2018». Лауреатами премии стали яхтсмены Сергей Комиссаров и Яна Резникова.

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