На предприятии в Зауралье перерабатывают мясо в антисанитарных условиях

Далматово, Курганская область, , 07:46 — REGNUM В Зауралье на одном из мясоперерабатывающих предприятий повторно выявлены многочисленные нарушения. На должностное лицо выписан административный протокол, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Россельхознадзоре по Курганской области.

Внеплановая выездная проверка по ранее выданному предписанию в отношении мясоперерабатывающего предприятия Далматовского района выявила, что производство продукции происходит здесь с прежними нарушениями — в непригодном помещении, где давно не делали ремонт, а стены и потолок требуют покраски.

Помимо этого, в мясном цехе отсутствует стерилизатор для ножей и мусатов. При проверке холодильных камер и ларей были обнаружены готовые мясные полуфабрикаты с полным отсутствием маркировки, устанавливающей сроки их изготовления и сырье из которого их приготовили.

По результатам внеплановой проверки на должностное лицо мясоперерабатывающего цеха составлен административный протокол по части 8 статьи 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в установленный срок законных требований лиц, уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора, регионального государственного ветеринарного надзора»), что влечёт штраф от 20 до 40 тыс. рублей.