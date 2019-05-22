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Путин обсудит с правительством проблемы инвалидов

Общество

С докладами выступят главы Минтруда и Минпромторга

Москва, 22 мая 2019, 07:37 — REGNUM  Сегодня, 22 мая, президент России Владимир Путин проведёт очередное совещание с членами правительства РФ, сообщается на сайте Кремля.

Участники совещания обсудят текущие актуальные вопросы.

Главная тема совещания — меры социальной поддержки инвалидов. О результатах работы доложат глава Минтруда Максим Топилин, глава Минпромторга Денис Мантуров и др.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая 2019 года правительство РФ принято постановление, призванное упростить процедуру освидетельствования при установлении инвалидности.

На данную тему: Правительство РФ расширило список заболеваний для получения инвалидности

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Проблемы инвалидов
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