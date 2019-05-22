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Многие жители Танзании страдают от недоедания — эксперты

Общество

Страна полностью обеспечивает себя продовольствиям, однако многие жители не получают нужных питательных веществ с пищей

Додома, 22 мая 2019, 07:51 — REGNUM  Несмотря на то, что Танзания в состоянии обеспечить себя продовольствием более, чем на 100% почти каждый сезон, недоедание все еще остается серьезной проблемой даже в тех областях, где производится большее количество продуктов. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Танзании Майкл Данфорд.

По его словам, к настоящему моменту около 34% детей младше пяти лет недополучают питательных веществ. Многие беременные женщины и дети сталкиваются с проблемой анемии.

В интервью газете директор ВПП в Танзании рассказал о причинах проблемы и способах ее решения.

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