Многие жители Танзании страдают от недоедания — эксперты

Додома, , 07:51 — REGNUM Несмотря на то, что Танзания в состоянии обеспечить себя продовольствием более, чем на 100% почти каждый сезон, недоедание все еще остается серьезной проблемой даже в тех областях, где производится большее количество продуктов. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Танзании Майкл Данфорд.

По его словам, к настоящему моменту около 34% детей младше пяти лет недополучают питательных веществ. Многие беременные женщины и дети сталкиваются с проблемой анемии.

В интервью газете директор ВПП в Танзании рассказал о причинах проблемы и способах ее решения.