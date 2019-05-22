За прошедший месяц в Иране покончили с собой 30 курдов — правозащитники

Тегеран, , 07:31 — REGNUM За последний месяц на территории Ирана, в местах преимущественного проживания курдов, самоубийством покончили жизнь порядка 30 человек, сообщает 22 мая Kurdistan.ru.

По данным статистики, приводимой правозащитниками из организации «Hangaw», в период с 20 апреля по 20 мая 2019 года среди иранских курдов лишили себя жизни 17 женщин и 13 мужчин. Четверо из них были возрастом младше 18 лет.

Напомним, в Иране проживает порядка 6 млн 800 тыс. курдов. Они являются третьей по численности этнической группой страны, после персов и азербайджанцев. Иранские курды наименее активны в своей борьбе за создание автономии в рамках государства, в отличие от собратьев в Сирии, Турции и Ираке.

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