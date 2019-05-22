Среда, 22 Мая 2019 года
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В лесном массиве под Курганом нашли восемь ям с трупами свиней

Общество

Возбуждено уголовное дело

Курган, 22 мая 2019, 07:46 — REGNUM  В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной утилизации трупов свиней в лесном массиве Кетовского района. В настоящее время правоохранительными органами устанавливаются лица, устроившие несанкционированную свалку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее в лесном массиве у деревни Снежная Кетовского района обнаружено восемь ям с полиэтиленовыми мешками, в которых находились останки свиней. В настоящее время по инициативе прокуратуры устанавливается ущерб, причинённый окружающей среде, принимаются меры к ликвидации незаконной свалки.

Возбуждено уголовное дело по факту порчи земли, принадлежащей ГКУ «Курганское лесничество», по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными биологическими веществами»). Нарушителям грозит наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей или исправительных работ на срок до двух лет.

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Утилизация опасных отходов
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