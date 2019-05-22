В Новосибирске возбуждено уголовное дело о хищении денег дольщиков

Новосибирск, , 06:40 — REGNUM В Новосибирске по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств дольщиков руководителями ЗАО «Скимс», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе проверки установлено, что руководство «Скимса» в период с 2014 год по 2016 год заключало договоры участия в долевом строительстве дома № 10 по ул. Декабристов в Новосибирске «без намерения осуществить строительство в полном объеме». Установлено не менее 46 пострадавших дольщиков, ущерб оценивается в не менее 100 млн рублей.

«В связи с выявленными нарушениями 15 мая прокуратурой города руководителю следственного органа внесено требование об устранении нарушений законодательства. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования 17 мая следователем СЧ СУ УМВД России по Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»)», — отметили в прокуратуре.

Согласно информации из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, ЗАО «Скимс» находится в стадии ликвидации. Конкурсный управляющий с 15 ноября 2016 года — Виктор Кугушев. Уставной капитал организации 1 008 346 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё одного новосибирского застройщика — ООО «Строительный комплекс «СтройМастер» — просят признать банкротом. Соответствующее исковое заявление в Арбитражный суд Новосибирской области направил один из дольщиков. Требования связаны с квартирой в строящемся доме по адресу Хилокская, 1б в Новосибирске. Сумма требований — 658 670 рублей.

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