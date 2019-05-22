Китай проложит прямой рейс между городом Чанша и столицей Кении Найроби

Чанша, Китай, , 06:31 — REGNUM Прямой авиамаршрут, связывающий города Чанша в центральном Китае со столицей Кении городом Найроби, стартует 12 мая, сообщает 21 мая агентство Синьхуа.

Осуществляться рейс будет оператором China Southern Airlines на самолетах Airbus A330. Исходящий рейс должен будет вылетать из столицы провинции Хунань города Чанша каждую среду и субботу в 12:50 по местному времени и прибывать в Найроби в 7:30 по местному. Обратный рейс будет вылетать в 12:50 из Найроби и приземляться в Чанша 6:05 по местному времени следующего дня.

Отметим, что объем торговли между китайской провинцией Хунань и Африкой достиг $2,8 млрд в 2018 году. Хунаньские инвесторы вложили более миллиарда долларов США в более чем 120 предприятий Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская авиакомпания Air China намерена проложить прямой авиарейс между столицей Поднебесной городом Пекином и городом Кашгаром в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

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