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Названа вакансия, за которую работодатель готов платить по 500 тысяч рублей

Общество

В первой тройке – балтер, водитель грузовика и няня–воспитатель

Москва, 22 мая 2019, 05:57 — REGNUM  Зарплату в размере 200 — 500 тыс. руб. готовы платить работодатели VIP управляющему домашним хозяйством — балтеру, пишет «Российская газета».

Условием для поступления на такую должность является наличие опыта работы батлером в VIP семьях в Европе или Арабских Эмиратах сроком свыше трех лет. Также требуются опыт вождения автомобиля свыше пяти лет и знание русского и английского языков.

Второе место по величине зарплат — у вакансии водителя с личным грузовым транспортом, который может заработать ежемесячно 200 — 360 тыс. руб. На третьем месте оказалась няня-воспитатель, которая будет работать в Соединенных Штатах в семье русских за 300 тыс. руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 65% российских граждан при поиске новой работы обращаются за помощью к родственникам и знакомым.

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Рынок труда
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