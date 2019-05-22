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В Курганской области запускается проект «Инициативный бюджет»

Общество

Жители Зауралья будут вовлечены в выбор объектов реконструкции и благоустройства

Курган, 22 мая 2019, 07:43 — REGNUM  В Курганской области стартовал проект «Инициативный бюджет». Он должен стать фундаментом коммуникации общества и власти по основным вопросам развития и благоустройства муниципалитетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной Общественной палате.

Презентация проекта состоялась 21 мая. Ранее с инициативой проведения открытого опроса жителей области по выбору объектов реконструкции и благоустройства выступил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

«Мы специально запускаем такой инструмент, чтобы повысить справедливость принимаемых решений и они, в ещё большей степени, будут сориентированы именно на первоочередные нужды и запросы жителей Курганской области», — анонсировал «Инициативный бюджет» Вадим Шумков.

Проект на первом этапе будет действовать в Кургане, Шадринске и 23 районных центрах области. По словам председателя региональной Общественной палаты Михаила Белоусова в будущем не исключено расширение проекта, но в текущих условиях решено сконцентрироваться на наиболее крупных населенных пунктах, чтобы отработать механизм «Инициативного бюджета» в Зауралье.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге обсудили механизм инициативного бюджетирования

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