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Британский шеф-повар Джейми Оливер потерял контроль над Jamie's Italian

Общество

Без работы может остаться тысяча сотрудников ресторанов

Лондон, 22 мая 2019, 04:08 — REGNUM  Под внешнее управление перешла сесть итальянских ресторанов Jamie's Italian, которая до сих пор принадлежала знаменитому британскому шеф-повару Джейми Оливеру, пишет Daily Mail.

Под управление аудиторской компании KPMG переходят 23 ресторана Jamie's Italian, рестораны Fifteen и Barbecoa и Jamie's Diner в аэропорту «Гатвик» (Лондон). Сеть Jamie's Italian обанкротилась.

Решение передать заведения под внешнее управление принято из-за задолженностей Jamie's Italian перед кредиторами, которая составляет £71,5 млн. Комментируя это решение суда, Оливер отметил, что очень огорчён.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Оливер закрыл 12 ресторанов Jamie's Italian из-за их нерентабельности и уволил более 600 сотрудников.

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