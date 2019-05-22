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Умер парикмахер, который изобрёл укладку волос с помощью фена

Общество

Патрику Алесу было 88 лет

Париж, 22 мая 2019, 03:06 — REGNUM  Изобретатель укладки волос при помощи фена Патрик Алес скончался во Франции, пишет Le Parisien.

Алес умер на 89-м году жизни. О кончине парикмахера сообщили его родственники.

Отметим, что укладку феном Алес изобрёл в 1964 г. Он внедрил способ укладки, когда влажные волосы расчёсывают и одновременно сушат феном, придавая причёске нужную форму.

Напомним, Патрик Алес с семьёй переехал во Францию из Испании в связи с началом гражданской войны.

Свою карьеру он начал в 1946 г., причём уже через год открыл свой салон красоты, посещаемый знаменитостями. Так, Алес работал с Брижит Бардо, Элизабет Тейлор, Катрин Денёв.

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