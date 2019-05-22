Иран потребовал от США вернуть персидские глиняные таблички

Тегеран, , 04:33 — REGNUM Иран потребовал от Соединенных Штатов коллекцию из 30 тысяч глиняных клинописных табличек эпохи династии Ахеменидов (705−330 гг до н.э.), незаконно удерживаемую в США, заявил замдиректора иранской государственной Организации по туризму и культурному наследию Мохаммад Хасан Талебиан. Об этом сообщает агентство IRNA.

По его словам, Тегеран смог добиться возвращения лишь 350 табличек. Талебиан выразил надежду, что благодаря юристам Ирану удастся вернуть все свои исторические реликвии на родину. Он добавил, что его ведомство стремится вернуть все клинописные таблички эпохи Ахеменидов в Иран.

Эти таблички были обнаружены в 1933 году археологами Института востоковедения Чикагского университета во время раскопок в Персеполисе, проводившихся совместно с представителями Ирана. По данным ученых, на эти таблички были нанесены тексты с административными постановлениями эпохи династии Ахеменидов. Эти таблички передали в 1935 году в США для изучения, однако до сих пор Соединенные Штаты не спешат возвращать артефакты.