Эксперты ОНФ предложили новые стандарты модернизации служб занятости

Москва, , 11:12 — REGNUM Общероссийский народный фронт провел круглый стол «Современные стандарты работы служб занятости населения» с участием представителей Министерства труда и социальной защиты РФ, а также представителей ассоциаций работодателей, на котором были предложены новые стандарты модернизации служб занятости.

«Задача, которую поставил президент — к 2024 году повысить удовлетворенность граждан службами занятости до 90%. Сегодня картина несколько иная — удовлетворенность граждан составляет чуть более 40%. В рамках проекта ОНФ «Служба занятости 2.0» мы предоставляем возможность для каждого человека высказаться, какой именно должна быть служба занятости населения, — заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, — Народный фронт провел опрос наших граждан. Более 10 тысяч человек ответили на наши вопросы, поделились опытом взаимодействия со службами занятости».

Алексей Комиссаров рассказал, что более половины респондентов, опрошенных ОНФ, хотя бы один раз обращались в службу занятости.

«Основным недостатком этих учреждений респонденты считают нехватку качественных вакансий и низкий уровень заработной платы. По результатам опроса граждан был сформирован «Народный стандарт служб занятости», в котором эксперты ОНФ отразили ожидания населения, предложив меры по повышению эффективности служб занятости и расширению их функционала», — сообщил он.

«Чем должны отличаться новые службы занятости? Во-первых, это переход на более комплексный подход по оказанию услуг гражданам. Это служба одного окна по вопросам трудоустройства, взаимодействия с работодателями, смены работы, профориентации, обучения и переобучения, переезда в другой регион. Сотрудники служб занятости могли бы становиться своего рода профконсультантами для граждан. Второе — это цифровизация услуг. Необходимо бороться с бумажной бюрократией, перевести все возможные услуги в электронный формат, включая удаленную запись на прием в службу занятости и онлайн-заполнение заявлений на оказание услуг», — отметил координатор проекта «Служба занятости 2.0», член Общественной палаты России Илья Семин.

Кроме того, он озвучил ряд других предложений по «Народному стандарту служб занятости»: создать единые объективные критерии качества предоставляемых услуг; обеспечить индивидуальный подход к оказанию услуг, который учитывает все жизненные обстоятельства человека; предлагать активную помощь потенциальным работодателям в поиске сотрудников, обратив особое внимание на ключевых инвесторов в регионах; отладить поиск работников на основе профессиональных компетенций, нужных работодателю; создать единую универсальную информационную систему; запустить специальные программы поддержки для уязвимых социальных групп, то есть для инвалидов, пожилых; повысить внутриорганизационную эффективность служб занятости за счет оптимизации рабочих процессов; провести ребрендинг и сформировать единый форменный стиль; отслеживать на постоянной основе влияние служб занятости на рынок труда в регионах.

«Нужно определить новую миссию служб занятости. Сегодня люди приходят туда в основном за пособием по безработице. Дальше уже вопрос к уровню профессиональных компетенций этих специалистов. Когда их пытаются предложить работодателю без каких-либо программ переобучения, то возникает неудовлетворенность бизнеса. Мы понимаем, что специалисты высокой квалификации сегодня в службу занятости, как правило, не приходят. Люди открывают компьютер, заходят на HeadHunter, размещают там свое резюме и ждут, когда с ними свяжутся специалисты по HR из заинтересованной компании», — заявил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов обратил внимание на трудности модернизации и цифровизации служб занятости, связав их с проблемами нехватки финансирования после того, как они оказались в региональном подчинении. Он подчеркнул, что гражданин должен иметь онлайновую возможность оценить комфортность предоставляемых службой занятости услуг: «Есть задача, чтобы это было комфортно, чтобы гражданин приходил в службу занятости, имел возможность круглосуточно познакомиться с рынком труда в Российской Федерации и практически всеми услугами, чтобы он мог ими пользоваться в электронном виде».

Всеволод Вуколов отметил, что новые службы занятости должны иметь возможность подтверждать квалификацию и обеспечивать трудовую мобильность внутри страны: «Мы с вами создали целую систему центров оценки квалификаций, которые на сегодняшний день, к сожалению, еще находятся в зачаточном состоянии, и мы должны работать и с предпринимателями, и с работниками для того, чтобы действительно это система стала нужной, эффективной. На сегодняшний день мы, к сожалению, наблюдаем только эти зачатки. Конечно, служба занятости должна обеспечивать мобильность. С тех пор как она ушла на региональный уровень, чего греха таить, в большинстве регионов ограничивают ее деятельность в этом направлении. А мы должны с вами обеспечить трудовую мобильность именно в масштабах страны».

Александр Калинин, член Центрального штаба ОНФ, Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» также отметил проблему нехватки финансирования на модернизацию служб занятости населения в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». В качестве пути решения данной проблемы он предложил активно развивать пул партнеров проекта из числа бизнеса.

«Представители бизнеса заинтересованы в эффективной работе служб занятости, так как им необходимы профессиональные кадры. В рамках сотрудничества с бизнесом, службы занятости могут выступать в роли центров обучения и подготовки сотрудников. На их базе можно создавать учебные центры, которые будут готовить кадры для партнеров, а партнеры, в свою очередь, будут софинансировать модернизацию служб занятости и создание учебных центров», — отметил он.

Руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев отметил, что «сейчас нам нужно понять, как сделать так, чтобы те инвестиции, которые потратит государство на модернизацию служб занятости, сделали наши государственные центры привлекательными для высококвалифицированных специалистов, которые по той или иной причине хотят найти новую работу, например, более высокооплачиваемую, или работу в другом регионе».

«Народный фронт занялся этой проблемой. Очень важно подумать над инструментами, предложить эксклюзивные программы по повышению квалификации, помощи с переездом в другой регион, с поиском качественной работы по всей стране. Если это будет заложено в новую идеологию и предложено людям, тогда мы вместе добьемся цели национального проекта», — подчеркнул Михаил Развожаев.

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