В работе Skyрe произошёл сбой

Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Пользователи из разных стран мира сообщают о сбоях в работе сервиса видеозвонков Skype. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных онлайн-ресурсов.

Сообщения о неполадках поступают от жителей США, Великобритании, Германии, Италии, Японии. Проблемы наблюдаются и у пользователей из России, в первую очередь из Москвы.

Большинство жалоб связаны с невозможностью авторизоваться в учётной записи. Некоторые пользователи также сообщают об отсутствии доступа к сайту Skype.

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