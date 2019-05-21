Более половины жителей США уверены в близкой войне с Ираном

Вашингтон, , 23:31 — REGNUM По результатам социологического опроса, проведённого компанией Ipsos, 51% граждан США уверены в приближающейся войне с Ираном, сообщает 21 мая Интерфакс-АВН.

Компания опросила более одной тысячи человек. Из них 53% назвали угрозу войны с Ираном «серьезной» или «неминуемой».

По мнению опрошенных, военный конфликт между США и Ираном произойдет в течение ближайших нескольких лет.

Кроме того, 79% считают, что США должны нанести ответный удар если Иран нападёт на них, а 40% и 39% опрошенных заявили о приверженности к вариантам «ограниченного ответа» на иранское нападение или к полномасштабной операции на территории Ирана.

Напомним, после одностороннего выхода США из ядерного соглашения с Ираном отношения между Тегераном и Вашингтоном обостряются.

На данный момент США перебросили в зону Персидского залива стратегические бомбардировщики, авианосную группу и эсминцы с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту.

Кроме того, президент США Трамп несколько дней назад пообещал покончить с Ираном, если будет спровоцирован конфликт.

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