Минздрав Белоруссии отказывает гастарбайтерам в больничных на детей

Бобруйск, Белоруссия, , 22:37 — REGNUM Официально работающие граждане Белоруссии сталкиваются с проблемой получения больничных листов на своих болеющих детей из-за развязанной властями кампании борьбы с мнимыми «тунеядцами». Об этом пишет издание «Белорусские новости» на примере жительницы Бобруйска.

Инцидент произошёл в апреле, когда у официально трудоустроенной в Белоруссии гражданки этой республики — жительницы Бобруйска Алеси Горбатенко заболел ветрянкой семилетний сын. Она вызывала врача, который поставил диагноз «ветряная оспа», однако отказался выдать больничный по уходу за ребенком — вместо этого спросил, где её муж.

«Я немного удивилась, — рассказала Алеся. — С января этого года я пять раз брала больничный, сын часто болел. И ни разу такого вопроса мне не задавали, а выдавали больничный на основании состояния ребенка. Характерно, что делали это разные врачи, в том числе и тот врач, который пришел ко мне на прием на этот раз. Я рассказала, что муж работает за границей. Врач сказал, что не выдаст мне больничный, а выпишет справку. Работает муж официально или нет, меня не спрашивали».

Врач сослался на постановление минздрава, согласно которому ей больничный не положен, и посоветовал для изменения ситуации взять справку о том, что муж работает в Польше официально. Алеся рассказала:

«Я написала электронное обращение в поликлинику. На следующий день мне позвонила заведующая и рассказала о постановлении минздрава и минтруда, которое и определяет правила выдачи больничных детям «тунеядцев».

Заведующая по телефону посоветовала взять справку об официальном трудоустройстве мужа, которая якобы снимет все вопросы.

Затем 8 мая мать заболевшего ребёнка пришла на заседание комиссии, созданной по её обращению, где ей объяснили, что, «согласно указу президента № 200, при выдаче листка нетрудоспособности врачи вправе запрашивать все справки, которые необходимы для осуществления данной административной процедуры».

Издание оценило «правильное» понимание врачами постановления минздрава и минтруда «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности», констатировав: «Суть такая: если в семье есть «тунеядец», значит, другой работающий родитель может взять в случае болезни ребенка только справку, но не больничный лист». В пункте 30 инструкции говорится: «Если мать (мачеха), отец (отчим), усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) находятся в социальных отпусках [… ] или не относятся к категории занятых граждан [… ] иному лицу по уходу за больным ребенком в этой семье по результатам экспертизы временной нетрудоспособности выдается справка».

Алеся шокирована случившимся из-за того, что, во-первых, её пытались лишить гарантированной социальной поддержки на период болезни ребенка. Она отметила:

«И это очень показательно в части того, как государство относится к своим людям. И мне непонятно, почему официально работающий человек не может воспользоваться правом на листок нетрудоспособности по болезни ребенка вне зависимости от того, где работает его супруг? Я же платила налоги нашему государству».

Во-вторых, Алеся недовольна проводимым в поликлинике сбором информации о её семье, которая не касается здоровья ребенка:

«Я считаю, что там не имеют права собирать обо мне информацию. И мне неприятно, что власти заставляют бедных врачей, у которых так много работы, вести слежку за пациентами».

«В нашем регионе и по всей стране очень много женщин осталось с детьми, а мужья уехали на заработки. Почему молчат женщины? Неужели они соглашаются на то, чтобы остаться без заработанного больничного? Или они не говорят, что муж уехал? Однако долго не скроешь, особенно в небольших населенных пунктах. Мужчины уезжают, потому что нет работы, и мой муж уехал по той же причине. Вы думаете, это хорошо, что моя семья расколота — он в Польше, а мы с сыном здесь? Разбили нашу семью и еще требуют справку об официальном трудоустройстве мужа, чтобы выдать больничный», — рассказала гражданка Белоруссии.

Заведующая филиалом Бобруйской городской детской поликлиники № 1 Елена Жвитиашвили подтвердила: бывают случаи, когда из-за того, что кто-то из родителей работает за рубежом, другому дают не больничный, а справку. Она сообщила также:

«В наши обязанности входит не только лечебная работа, но и экспертиза временной нетрудоспособности».

Пресс-секретарь минздрава Белоруссии — известный эксперт по иностранным СМИ Юлия Бородун заявила изданию, что в случае, когда кто-то из родителей или официальных представителей ребенка не является трудоустроенным, то им выдается справка. Такая практика распространяется на всю республику.