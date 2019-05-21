Легендарный кинотеатр «Аврора» в Краснодаре отдали в концессию

Краснодар, , 21:23 — REGNUM Кинотеатр «Аврора» в Краснодаре восстановит частный инвестор — соглашение о передаче кинотеатра в концессию подписали 21 мая глава Краснодара Евгений Первышов и генеральный директор ООО «Инвестстрой» Сергей Трунов, сообщила пресс-служба мэрии кубанской столицы. По словам мэра Краснодара, подписание документа — «ключевой шаг на пути к восстановлению «Авроры».

В работы по восстановлению здания кинотеатра инвестор, согласно соглашению, вложит около трех миллиардов рублей. Все работы планируется завершить в 2024 году — при этом «Автора» сохранит свой статус киноконцертного зала.

«Это самое крупное концессионное соглашение по объектам культурного наследия в России. Все горожане, конечно, с нетерпением ждут, когда увидят новую «Аврору». Ведь это один из главных символов Краснодара, по которой люди из многих городов России узнают наш город. Со своей стороны и дальше будем оказывать помощь и содействие, чтобы как можно быстрее один из лучших кинозалов Краснодара вновь начал работать и принимать посетителей», — сказал Евгений Первышов.

Сразу после заключения соглашения будет проведена экспертиза состояния здания. Затем начнется разработка проекта восстановления здания — на это потребуется около года. Сам кинотеатр до начала работ обещают законсервировать.

Кинотеатр «Аврора» в Краснодаре был построен в 1967 году по проекту архитектора Евгения Сердюкова. В 1981 году здание было признано памятником архитектуры. В начале 2000-х в нем была проведена реконструкция, обновлено оборудование. Кинотеатр работал до 2015 года, когда был закрыт на новую реконструкцию. Однако подрядчик не смог вовремя сдать объект, в результате мэрия через суд добилась расторжения контракта.