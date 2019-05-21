Родовое гнездо Кадыровых переименовали в Ахмат-Юрт

Грозный, , 19:26 — REGNUM Село Центарой (чеч. Хоси-Юрт) отныне будет называться Ахмат-Юрт. Населенный пункт предложили переименовать местные жители в память о первом президенте Чечни Ахмате-Хаджи Кадырове. Большой сход жителей села, на котором было принято это решение, прошел сегодня, 21 мая. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мне сообщили, что единогласно принято решение переименовать село в Ахмат-Юрт. Сход обратился в органы законодательной и исполнительной власти Чеченской Республики с просьбой поддержать эту инициативу», — заявил чеченский лидер.

По словам Кадырова, жители села решили увековечить имя Ахмата-Хаджи Кадырова в связи с тем, что именно в этом селе он начал борьбу с вахаббизмом и терроризмом и «ценой собственной жизни спас от полного уничтожения Чечню», «один встал на пути террористов из 51 страны».

В заслуги отца нынешнего главы Чечни жители селения также поставили то, что он «сплотил разобщенную нацию», «предотвратил развал России» и «заложил прочный фундамент под мирное развитие Чечни в составе Российской Федерации», отметил Рамзан Кадыров. Он также подчеркнул, что первыми жителями села Центарой (Хоси-Юрт) были предки Ахмата Кадырова и в первой могиле на местном кладбище тоже покоится его предок.

«Что касается Хоси Умаханова, чьё имя носило село, то специалистам известно, что он не родился в этом селе, не является чеченцем и даже уроженцем Чечни. По некоторым данным, в царское время он был сборщиком налогов», — отметил глава Чечни.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее с инициативой переименования села Центарой в Ахмат-Юрт выступил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.