Новгородские следователи обеспокоены падениями детей из окон

Великий Новгород, , 19:13 — REGNUM Обеспечение безопасного отдыха детей и профилактика детского травматизма в летний период стали главными темами первого совместного заседания общественного и консультативного советов при следственном управлении Следственного комитета РФ по Новгородской области, которое состоялось сегодня, 21 мая.

В 2018 году следователями Новгородской области было зафиксировано семь случаев падений детей из окон, в 2019 году — два.

«Однако следует учесть, что тёплое время года только началось. Все падения обусловлены утратой контроля взрослыми над поведением детей, рассеянностью родных и близких, а иногда и отсутствием взрослых в квартире», — отметили в региональном следственном управлении.

Ещё одна тема, которая обсуждалась на заседании — безопасность детей в детских оздоровительных лагерях. Несмотря на то, что в регионе в последние годы не было случаев гибели детей в летних лагерях, следователи и члены советов назвали эту тему актуальной и признали, что отдельных усилий правоохранительных органов явно недостаточно для предотвращения несчастных случаев с детьми при организации детского отдыха и в быту.

Губернатору Новгородской области Андрею Никитину направлено предложение о реализации конкретного комплекса мер по профилактике детского травматизма. Среди прочего, предлагается создание видеороликов информационного характера, побуждающих установку специальных блокирующих устройств на окна, проверка спортивного инвентаря в образовательных учреждениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Великом Новгороде 3-летний ребёнок попал в больницу после падения из окна четвёртого этажа многоквартирного дома. В марте 2019 года ещё один случай падения из окна произошёл в городе Боровичи: 7-летний мальчик получил травмы после того, как выпал из окна третьего этажа, пытаясь покормить птиц. В обоих случаях дети находились без присмотра взрослых, а в Боровичах ребёнок был дома один.

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