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Mercedes-Benz отзывает 18 автомобилей в России

Общество

Причиной отзыва авто назван возможный дефект рулевого управления

Москва, 21 мая 2019, 18:49 — REGNUM  Официальный представитель автопроизводителя Mercedes на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 18 транспортных средств из-за возможного дефекта. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz С‑ и Е-класса, а также GLK, произведённые в 2018—2019 годах.

«Причиной отзыва транспортных средств является датчик в электроусилителе рулевого управления, который мог быть изготовлен не в соответствии со спецификацией», — говорится в сообщении.

На транспортных средствах будет осуществлена замена электроусилителя рулевого управления. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев.

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Автопром
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