В Калужской области появились первые должники по взносам за вывоз ТКО

Калуга, , 18:42 — REGNUM Претензионная работа с должниками по взносам за обращение с твёрдыми коммунальными отходами начнётся в Калужской области во втором полугодии 2019 года. Об этом заявил 20 мая на очередном заседании регионального правительства заместитель регионального министра строительства и ЖКХ Руслан Маилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Замминистра строительства и ЖКХ региона рассказал областному кабмину о собираемости платежей с населения за коммунальную услугу по вывозу и утилизации мусора в первом квартале 2019 года. По словам Маилова, на счёт калужского регионального экологического оператора по итогам первого квартала 2019 года поступило 75% средств, в марте — около 81%.

Наиболее успешно собираются платежи в Сухиничском, Ферзиковском и Куйбышевском районах. В числе отстающих муниципалитетов — Боровский, Медынский, Малоярославецкий, Думиничский и Изновсковский. В этих муниципалитетах собираемость платежей за обращение с твёрдыми коммунальными отходами ниже 70%.

Замминистра обратил внимание участников встречи на необходимость усилить разъяснительную работу с населением во избежание мер судебного воздействия к должникам. Кроме того, Маилов рекомендовал главам районных администраций усилить работу по оборудованию дополнительных контейнерных площадок. Сейчас услуга по вывозу отходов предоставляется 85% жителям области.

«Большинство малых населенных пунктов не оборудованы местами сбора отходов. Такая ситуация приводит к нарушению прав граждан и возникновению стихийных свалок. Хуже всего ситуация складывается в Ульяновском, Куйбышевском, Людиновском, Мещовском, Бабынинском, Мосальском и Ферзиковском районах», — подчеркнул Руслан Маилов.