Москва встала в многокилометровых пробках

Москва, , 18:37 — REGNUM В Москве движение остановилось в пробках, сообщает сервис «Яндекс.Новости».

По его оценке, в 18:25 21 мая оно составляет 8 баллов из 10, что соответствует статусу «многокилометровые пробки».

На интерактивной карте красным цветом, обозначающим затруднения, выделены центр города, Садовое кольцо, ТТК, частично МКАД. Есть заторы на выездах в Химки и Балашиху.

Согласно прогнозу, 8-балльные пробки сохранятся и в 19:00, а понемногу начнут спадать с 20:00.

Отметим, что в Москве 21 мая ясная погода без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы перед выходными предупредил автомобилистов о пробках на дорогах столицы, связанных с выездом москвичей на дачи.

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