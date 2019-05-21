Финны массово вывозят алкоголь из Латвии и Эстонии

Рига, , 18:35 — REGNUM Жители Финляндии по причине повышения акцизного налога в стране все больше ввозят алкоголя из-за границы: в основном из соседних прибалтийских республик. Об этом сообщает новостное агентство LETA со ссылкой на федерацию финских производителей пива и легких алкогольных напитков.

Финская федерация провела исследования среди людей, которые за годовой период привозят в Финляндию более 100 литров алкоголя. По результатам исследования, финны ездят в Эстонию пять раз за год и ввозят 38% всего алкоголя, который поступает в Финляндию из Эстонию.

В 2018 году финны привезли значительно меньше пива из Эстонии, где тоже повысили акцизный налог. Однако в 2019 году из-за очередного увеличения налога в Финляндии жители снова стали вести эстонское пиво, сидр и коктейли — на 40% больше, чем раньше.

Акцизный налог в Латвии, несмотря на недавнее повышение, остается ниже чем в Эстонии, и оттуда ввозится около четверти всего алкоголя в Финляндию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительства стран Прибалтики пытаются с помощью налогов решить проблему алкоголизма, но они это делают с разной скоростью и между собой не сотрудничают. Пока в Эстонии и Литве повышали акцизы на алкоголь, Латвия не спешила, что помогло ей получить огромные доходы в бюджет за счет продажи алкоголя для покупателей из соседних прибалтийских республик и Финляндии. Эстонский же бюджет и бизнес наблюдал обратный эффект.

Разница в цене была значительной — самая популярная бутылка виски объемом 0,7 литра в Таллине стоила 23,99 евро, а в Риге — 15,69 евро.

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