В Тамбовской области работают над обеспечением доступной среды инвалидам

Тамбов, , 18:35 — REGNUM В Тамбовской области более половины из девяти тысяч объектов торговли и общественного питания адаптированы к нуждам инвалидов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В администрации региона состоялся совет по делам инвалидов. Его провела заместитель главы администрации области Наталья Астафьева. Главной темой заседания стала реализация на территории Тамбовской области «дорожной карты» по обеспечению доступной среды. Документ гарантирует инвалидам и маломобильным группам населения доступность получения услуг не только в бюджетных учреждениях, но и в объектах негосударственного сектора. Именно этим «дорожная карта» отличается от государственной программы «Доступная среда».

«Есть уже определённые положительные моменты: более 9 тыс. объектов торговли и общественного питания в области подлежат адаптации под нужды инвалидов. Из них больше половины на данный момент приспособлены и оснащены всем необходимым. Также обследованы 1200 жилых домов в регионе. Работа по их адаптации нам ещё предстоит, когда на федеральном уровне определятся с источником финансирования», — рассказала начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова.

Также важным вопросом стало обеспечение инвалидов средствами реабилитации. Региональному Фонду социального страхования на эти цели в 2018 году были выделены 209 млн рублей. Средства использованы в полном объеме. Более 96% от общего числа нуждающихся (10 534 человека) обеспечены техническими средствами реабилитации.

«К обеспечению средствами реабилитации надо подходить индивидуально и стараться помогать каждому нуждающемуся. Сейчас разрабатываются разные приспособления для инвалидов и маломобильных групп населения. Мы должны следить за тенденциями и обеспечивать людей современными средствами реабилитации», — отметила Наталья Астафьева.

Напомним, что в Тамбовской области проживают порядка 114 тысяч инвалидов, три тысячи из них — дети-инвалиды.