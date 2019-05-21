На каждого жителя Венеции приходится 370 туристов в год

Венеция, Италия, , 18:34 — REGNUM Венеция заняла первое место в списке городов, куда приезжает слишком много туристов, передает Agenzia Italia во вторник, 21 мая, со ссылкой на данные экспертов ООН.

Ежегодно Венецию посещает не мене 23 миллионов человек (по другим данным — до 30 миллионов), при этом постоянное население города составляет чуть более 50 тысяч человек, и на каждого жителя приходится по 370 туристов в год.

Из других итальянских городов в тот же список попала Флоренция, кроме того, в нем присутствуют Амстердам, Барселона и еще целый ряд городов.

В последние годы туристический поток стал расти еще быстрее, во многом благодаря туристам из Китая, «бюджетным» авиакомпаниям и сервисам аренды жилья — но жителям упомянутых городов это приносит отнюдь не только блага, отмечают эксперты.